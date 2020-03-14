Zeki Murat Göle: Bu benim son maçımdı

Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor'a 1-0 mağlup olarak zirve yarışına tamamen havlu atan Fenerbahçe'de teknik sorumlu Zeki Murat Göle, maçın ardından flaş açıklamalarda bulundu.

Lisansının 2 maça çıkmaya izin verdiğini, bu nedenle Konya mücadelesinin son maçı olduğunu ifade eden Göle, "Yönetimimiz teknik direktör konusunda gerekeni yapacak, çalışmalar devam ediyor. Lisans olarak ben 2 maça çıkabiliyorum, bu benim son maçımdı" diye konuştu



Maçla ve kulübün genel durumuyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Zeki Murat Göle sözlerini şöyle sürdürdü:

Fenerbahçe ruhunu sahaya yansıtamadığımız için ben utanıyorum. "Benim için konuşmak zor. Planladığımız, çalıştığımız oyunu uygulayamadık, çok zor bir maç oldu bizim için. Sahada psikolojik olarak da enerjimiz o kadar azdı, o kadar düşüktü ki, bunu yukarı taşıyamadık.

Rakip 10 kişi, 9 kişi kaldı, buna rağmen sahaya yansıtamadık. Topun bizde olmasının bir şey ifade etmediğini gördük, 3. bölge oyununu oynayamadık. Ne hareketlilik vardı, ne topun yönünü hızlı değiştirebildik ve bunlar bir araya gelince böyle bir sonuç ortaya çıktı.



"FENERBAHÇE TARİHİNE BU AYKIRI"



Üst üste gelen mağlubiyetler var, 8. kez kazanamadık bugün. Fenerbahçe tarihine bakarsak, bu aykırı bir şey, olan bir şey değil. Fenerbahçe bunun üstesinden gelebilecek büyüklükte bir kulüp, her zaman da gelmiştir.