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14 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Luiz Gustavo: İşler iyiyken herkes Ronaldinho

: İşler iyiyken herkes Ronaldinho

Luiz Gustavo: İşler iyiyken herkes Ronaldinho

'in 26. haftasında 'a 1-0 mağlup olan 'de Brezilyalı futbolcu , "Görüyoruz ki işler iyi gidiyorken, sahada herkes Ronaldinho gibi oynuyor" diye konuştu.

'in 26. haftasında , Konya Büyükşehir Belediye Staydumu'nda ağırladığı 'yi 1-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekipte , karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

Yayıncı kuruluşa konuşan Gustavo, "Görüyoruz ki işler iyi gidiyorken, sahada herkes Ronaldinho gibi oynuyor ama işler zor gidince, aynı isteği göremiyorum. Formasını giydiğimiz bu büyük tarihi olan kulübe saygı göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Takım olarak sorumluluğu kabul etmeleri gerektiğini söyleyen Brezilyalı yıldız, "Son röportajda da söyledim, bir teknik direktör gittiğinde bunda oyuncuların da büyük suçu vardır. Bugün de sahada bunu kanıtladık. Sorumluluğu kabul etmeliyiz, sahadaki görüntü utanç verici. En azından savaşmamız gerekiyor" dedi.

  1. 14.03.2020
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