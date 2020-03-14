Luiz Gustavo: İşler iyiyken herkes Ronaldinho
Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo, "Görüyoruz ki işler iyi gidiyorken, sahada herkes Ronaldinho gibi oynuyor" diye konuştu.
Süper Lig'in 26. haftasında İttifak Holding Konyaspor, Konya Büyükşehir Belediye Staydumu'nda ağırladığı Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.
Sarı-lacivertli ekipte Luiz Gustavo, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.
Yayıncı kuruluşa konuşan Gustavo, "Görüyoruz ki işler iyi gidiyorken, sahada herkes Ronaldinho gibi oynuyor ama işler zor gidince, aynı isteği göremiyorum. Formasını giydiğimiz bu büyük tarihi olan kulübe saygı göstermemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Takım olarak sorumluluğu kabul etmeleri gerektiğini söyleyen Brezilyalı yıldız, "Son röportajda da söyledim, bir teknik direktör gittiğinde bunda oyuncuların da büyük suçu vardır. Bugün de sahada bunu kanıtladık. Sorumluluğu kabul etmeliyiz, sahadaki görüntü utanç verici. En azından savaşmamız gerekiyor" dedi.
- 14.03.2020
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