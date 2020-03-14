Jailson: İçinde bulunduğumuz durumdan utanıyorum!
Stoperde yaptığı hatalara Konya karşısında bir yenisini daha ekleyen ve gole sebep olan Fenerbahçeli Jailson, maç sonu yaptığı açıklamada flaş ifadeler kullandı. Brezilyalı futbolcu, "Gerçekten zor bir durumdayız. Hepimiz çok üzgünüz ve içinde bulunduğumuz durumdan utanıyorum. Çok çalışıyoruz ama sahada bunları gösteremiyoruz. En başından söylediğim gibi ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.
Süper Lig'in 26. haftasında Konyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, ev sahibi ekip Bajic'in glüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen sarı-lacivertli takımda bu sezon birçok maçta stoper olarak forma giyen ve yaptığı hatalarla dikkat çeken Jailson, Konya karşısında yine golle sonuçlanan bir hataya imza attı.
"HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ"
Brezilyalı oyuncu maçın ardından yaptığı açıklamada şok bir itirafta bulunarak, "Gerçekten zor bir durumdayız. Hepimiz çok üzgünüz ve içinde bulunduğumuz durumdan utanıyorum" dedi.
Stoperde elinden geldiğini yaptığı belirten Jailson sözlerini şöyle sürdürdü:
"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"
Çok çalışıyoruz ama sahada bunları gösteremiyoruz. En başından beri söylediğim gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Şu anda ağzımızı kapatıp, çalışarak bunu değiştirmemiz gerekiyor.
- 14.03.2020
- Güncelleme: 14.03.2020 22:47
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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