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14 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Jailson'dan flaş açıklama! "Utanıyorum"

Jailson: !

Jailson: İçinde bulunduğumuz durumdan utanıyorum!

Stoperde yaptığı hatalara karşısında bir yenisini daha ekleyen ve gole sebep olan Fenerbahçeli Jailson, maç sonu yaptığı açıklamada flaş ifadeler kullandı. Brezilyalı futbolcu, "Gerçekten zor bir durumdayız. Hepimiz çok üzgünüz ve . Çok çalışıyoruz ama sahada bunları gösteremiyoruz. En başından söylediğim gibi ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" diye konuştu.

'in 26. haftasında ile Fenerbahçe karşı karşıya gelirken, ev sahibi ekip Bajic'in glüyle sahadan 1-0 galip ayrıldı. Asıl mevkisi orta saha olmasına rağmen sarı-lacivertli takımda bu sezon birçok maçta stoper olarak forma giyen ve yaptığı hatalarla dikkat çeken Jailson, karşısında yine golle sonuçlanan bir hataya imza attı.

"HEPİMİZ ÇOK ÜZGÜNÜZ"

Brezilyalı oyuncu maçın ardından yaptığı açıklamada şok bir itirafta bulunarak, "Gerçekten zor bir durumdayız. Hepimiz çok üzgünüz ve " dedi.

Stoperde elinden geldiğini yaptığı belirten Jailson sözlerini şöyle sürdürdü:

"ELİMDEN GELENİ YAPIYORUM"

Çok çalışıyoruz ama sahada bunları gösteremiyoruz. En başından beri söylediğim gibi elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum. Şu anda ağzımızı kapatıp, çalışarak bunu değiştirmemiz gerekiyor.

  1. 14.03.2020
  2. Güncelleme: 14.03.2020 22:47
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