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13 Mart 2020, Cuma
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Altay şoku

Altay şoku

F.Bahçe’nin genç kalecisi fıtık ameliyatı oldu. Kaleyi Harun’a bıraktı.

Bu sezon yine beklentilerin altında kalıp şampiyonluk yarışına havlu atan 'de dün şok bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerin genç kalecisi 'ın kasık fıtığı operasyonu geçirdiği bildirildi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, " A takımımızın kalecisi Altay Bayındır, kasık fıtığı operasyonu geçirmiştir. Başarılı bir şekilde geçen ameliyatın ardından oyuncumuz, istirahate alınmıştır" denildi. En az 1 ay sahalardan uzak kalacak Altay'ın yokluğunda kaleyi devralacak.
  1. 13.3.2020
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