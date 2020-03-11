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11 Mart 2020, Çarşamba
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Rodrigues dönüyor

Rodrigues dönüyor

Sakatlığı nedeniyle 'de son 4 maçı kaçıran , 'a karşı sahada olacak.

Sakatlığı nedeniyle 'de son 4 maçı kaçıran , 'a karşı sahada olacak. Uzun bir süreden sonra önceki gün takımla çalışmalara başlayan yıldız futbolcu, dün de antrenmandaki yerini aldı. Sakatlıktan tamamen kurtulan Garry Rodrigues için sağlık ekibinin de "Oynayabilir" raporu verdiği öğrenildi.
  1. 11.3.2020
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