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11 Mart 2020, Çarşamba
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O karşılaşma seyircisiz

O karşılaşma seyircisiz

Spor dünyasında koronavirüs için alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. 'nun ile deplasmanda oynayacağı maçının seyircisiz olmasına karar verildi.

Spor dünyasında koronavirüs için alınan önlemlere bir yenisi daha eklendi. 'nun ile deplasmanda oynayacağı maçının seyircisiz olmasına karar verildi. 'da yapılan açıklamada binden fazla izleyecinin takip edeceği organizasyonların salgın nedeniyle 10 Nisan'a kadar seyircisiz olacağı belirtildi.
  1. 11.3.2020
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