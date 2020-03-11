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11 Mart 2020, Çarşamba
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Kraliçelerin rakibi Bourges

Kraliçelerin rakibi Bourges

FIBA 'ndeki temsilcimiz , bugün kritik bir maça çıkacak.

FIBA 'ndeki temsilcimiz , bugün kritik bir maça çıkacak. Sarı-lacivertliler, çeyrek final ilk maçında Bourges Basket'i konuk edecek. Metro Enerji Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. İkinci karşılaşma ise 18 Mart'da 'da oynanacak.
  1. 11.3.2020
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