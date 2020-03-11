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11 Mart 2020, Çarşamba
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Kaptan bu kez sahada

Kaptan bu kez sahada

Geçtiğimiz hafta oynanan Denizlispor maçında kulübede taktik veren , 'da sahada olacak.

Geçtiğimiz hafta oynanan Denizlispor maçında kulübede taktik veren , 'da sahada olacak. Maç gününe kadar Zeki Göle ile birlikte idmanlarda takımı çalıştıracak olan 39 yaşındaki futbolcu, 'a karşı 11'de görev yapacak. Maç öncesi son taktikleri de verecek olan kaptan Emre, takımı saha içinden yönetecek.
  1. 11.3.2020
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