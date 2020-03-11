Kadro krizi
6 isimden yoksun Konya’ya gidecek Fenerbahçe, özellikle savunma ve orta alanda sorun yaşayacak.
Son 6 maçta galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe, 26. hafta sınavı öncesi kadro konusunda sıkıntı yaşıyor. SARI-lacivertliler, sakatlıkları bulunan Simon Falette, Max Kruse ile cezalı Altay, Serdar, Tolgay ve Ozan'dan yoksun bu karşılaşmaya çıkacak. Kanarya, defansın göbeğinde ve orta alanda problem yaşayacak. Sezon başından bu yana savunmada en çok Serdar-Jailson ikilisi görev alırken, bu maçta Brezilyalı'ya vatandaşı Gustavo partner olacak. Orta alanda geçtiğimiz hafta kulübede taktik veren Emre Belözoğlu ile Mehmet Ekici, önlerinde de Miha Zajc'ın forma giymesi bekleniyor.
O MAÇLARDAN 17 PUAN TOPLAMIŞTI
Sarı-lacivertliler, ilk yarının son 9 haftasında oynadığı maçlardan 17 puan toplamıştı. bu süreçte Konyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Rizespor'u yenen Fenerbahçe, Yeni Malatya ve Göztepe'yle berabere kalmış, Kayserispor ile Sivasspor'a mağlup olmuştu.
- 11.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Kadro krizi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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