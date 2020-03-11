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11 Mart 2020, Çarşamba
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Kadro krizi

Kadro krizi

6 isimden yoksun ’ya gidecek , özellikle savunma ve orta alanda sorun yaşayacak.

Son 6 maçta galibiyet elde edemeyen , 26. hafta sınavı öncesi kadro konusunda sıkıntı yaşıyor. SARI-lacivertliler, sakatlıkları bulunan Simon Falette, Max Kruse ile cezalı Altay, Serdar, Tolgay ve Ozan'dan yoksun bu karşılaşmaya çıkacak. Kanarya, defansın göbeğinde ve orta alanda problem yaşayacak. Sezon başından bu yana savunmada en çok Serdar-Jailson ikilisi görev alırken, bu maçta Brezilyalı'ya vatandaşı Gustavo partner olacak. Orta alanda geçtiğimiz hafta kulübede taktik veren Emre Belözoğlu ile , önlerinde de Miha Zajc'ın forma giymesi bekleniyor.

O MAÇLARDAN 17 PUAN TOPLAMIŞTI
Sarı-lacivertliler, ilk yarının son 9 haftasında oynadığı maçlardan 17 puan toplamıştı. bu süreçte , , , ve Rizespor'u yenen Fenerbahçe, Yeni ve 'yle berabere kalmış, ile 'a mağlup olmuştu.

  1. 11.3.2020
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