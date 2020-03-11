Kadro krizi

Son 6 maçta galibiyet elde edemeyen Fenerbahçe, 26. hafta sınavı öncesi kadro konusunda sıkıntı yaşıyor. SARI-lacivertliler, sakatlıkları bulunan Simon Falette, Max Kruse ile cezalı Altay, Serdar, Tolgay ve Ozan'dan yoksun bu karşılaşmaya çıkacak. Kanarya, defansın göbeğinde ve orta alanda problem yaşayacak. Sezon başından bu yana savunmada en çok Serdar-Jailson ikilisi görev alırken, bu maçta Brezilyalı'ya vatandaşı Gustavo partner olacak. Orta alanda geçtiğimiz hafta kulübede taktik veren Emre Belözoğlu ile Mehmet Ekici, önlerinde de Miha Zajc'ın forma giymesi bekleniyor.

O MAÇLARDAN 17 PUAN TOPLAMIŞTI

Sarı-lacivertliler, ilk yarının son 9 haftasında oynadığı maçlardan 17 puan toplamıştı. bu süreçte Konyaspor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Beşiktaş ve Rizespor'u yenen Fenerbahçe, Yeni Malatya ve Göztepe'yle berabere kalmış, Kayserispor ile Sivasspor'a mağlup olmuştu.