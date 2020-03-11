Hani nerede B planı?

Fenerbahçe'de teknik direktör krizlerinin süreklilik kazanması ve hiçbir önlem alınmaması eleştiri konusu oldu. Geçtiğimiz sezon alınan kötü sonuçların ardından Phillip Cocu'nun görevine son verilmesi ve yaklaşık 1 ay boyunca yardımcısı Erwin Koeman'ın görev yapmasından yönetimin hiç ders çıkarmadığı görülüyor.

Adeta bağıra bağıra istifasını veren Ersun Yanal'ın ardından Fenerbahçe Yönetimi'nin B planının olmadığı açıkça belli oldu. Aynı problemlerin üstü üste yaşanması yönetim zaafiyetini de gün yüzüne çıkartıyor. Sarı Lacivertli taraftarlar sanal alemde yaptığı yorumlarda, "Ersun Yanal'ın takımdan ayrılacağı neredeyse kesin gibiydi. Ama yönetim son ana kadar beklemeyi tercih ediyor. Takım belki kuada final oynayacak ama hala hocasız. Aynı çukura defalarca düşülüyor ve ders alınmıyor. 2 yıl geçti hala sol bek transferi bir türlü yapılamadı" denildi.

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