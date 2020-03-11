Fenerbahçe'de B planı ne?
Geçen sezon Cocu’nun gönderilmesi sonrası 1 ay hoca bulamayan Fenerbahçe, bu kez aynı sıkıntıyı Ersun Yanal’ın gidişi sonrası yaşıyor. Yönetimin B planının olmaması ve sürekli hazırlıksız yakalanması tepki çekiyor.
Fenerbahçe'de teknik direktör krizlerinin süreklilik kazanması ve hiçbir önlem alınmaması eleştiri konusu oldu. Geçtiğimiz sezon alınan kötü sonuçların ardından Phillip Cocu'nun görevine son verilmesi ve yaklaşık 1 ay boyunca yardımcısı Erwin Koeman'ın görev yapmasından yönetimin hiç ders çıkarmadığı görülüyor.
Adeta bağıra bağıra istifasını veren Ersun Yanal'ın ardından Fenerbahçe Yönetimi'nin B planının olmadığı açıkça belli oldu. Aynı problemlerin üstü üste yaşanması yönetim zafiyetini de gün yüzüne çıkartıyor. Sarı Lacivertli taraftarlar sanal alemde yaptığı yorumlarda, "Ersun Yanal'ın takımdan ayrılacağı neredeyse kesin gibiydi. Ama yönetim son ana kadar beklemeyi tercih ediyor. Takım belki kuada final oynayacak ama hala hocasız. Aynı çukura defalarca düşülüyor ve ders alınmıyor. 2 yıl geçti hala sol bek transferi bir türlü yapılamadı" denildi. (Takvim)
- 11.03.2020
- Güncelleme: 11.03.2020 08:45
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Fenerbahçe'de B planı ne? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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