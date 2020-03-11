Bize yardım edin
Ersun Yanal'ın istifası sonrasında Fenerbahçe futbol takımının teknik sorumluluğunu üzerlerine alan kaptan Emre Belözoğlu ile yardımcı antrenör Volkan Demirel Sarı-Lacivertli futbolcularla antrenman öncesinde bir toplantı gerçekleştirdi.
Ersun Yanal'ın istifası sonrasında Fenerbahçe futbol takımının teknik sorumluluğunu üzerlerine alan kaptan Emre Belözoğlu ile yardımcı antrenör Volkan Demirel Sarı-Lacivertli futbolcularla antrenman öncesinde bir toplantı gerçekleştirdi. Konuşmayı Emre Belözoğlu yaptı.
KRİTİK BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ
Çok zorlu ve kritik süreçten geçtiklerini belirten Emre Belözoğlu, "Son haftalada hepimizin yüzü düştü ve moralsiz kaldık. Ama bu gemiyi limana yanaştırmak zorundayız. Herkes bize yardımcı olsun" dedi.
MENTAL DÜŞÜŞÜN FARKINDAYIM
Mental düşüşün farkında olduğunu söyleyen Emre Şöyle devam etti: Üst üste kazanamamış olmamızın başka izahı yok. Haksızlığa da uğradık ama bunda bizim de sorumluluğimiz var.
ALMAMIZ GEREKEN BİR KUPA VAR
Yeniden kazanma alışkanlığı geri gelmeli. Sezonu en iyi yerde bitirmeliyiz. Kazanmamız gereken bir de kupa var.
PROGRAMI DEMİREL YAPIYOR!
İdmanlarda Emre Belözoğlu'nun ağırlığı hissedilirken, antrenman programlarını Volkan Demirel'in yaptığı ifade edildi.
HAZIRLIKLAR TAM GAZ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe, Konya maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Emre Belözoğlu yönetiminde 1.5 saat süren antranman yarı sahada taktik çift kale maçla sona erdi.
GALİBİYET HASRETİ SONA ERECEK Mİ?
Süper Lig'de 6 maçtır 3 puanı bir arada göremeyen F.Bahçe bu hasreti Konya'da gidermeye çalışacak. Ancak Konya'nın da şidetle puana ihtiyacı var.
Takvim
- 11.03.2020
- Güncelleme: 11.03.2020 02:24
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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