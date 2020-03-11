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11 Mart 2020, Çarşamba
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Bize yardım edin

Bize yardım edin

'ın istifası sonrasında takımının teknik sorumluluğunu üzerlerine alan kaptan ile yardımcı antrenör Sarı-Lacivertli futbolcularla antrenman öncesinde bir toplantı gerçekleştirdi.

'ın istifası sonrasında takımının teknik sorumluluğunu üzerlerine alan kaptan ile yardımcı antrenör Sarı-Lacivertli futbolcularla antrenman öncesinde bir toplantı gerçekleştirdi. Konuşmayı Emre Belözoğlu yaptı.

KRİTİK BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ
Çok zorlu ve kritik süreçten geçtiklerini belirten Emre Belözoğlu, "Son haftalada hepimizin yüzü düştü ve moralsiz kaldık. Ama bu gemiyi limana yanaştırmak zorundayız. Herkes bize yardımcı olsun" dedi.

MENTAL DÜŞÜŞÜN FARKINDAYIM
Mental düşüşün farkında olduğunu söyleyen Emre Şöyle devam etti: Üst üste kazanamamış olmamızın başka izahı yok. Haksızlığa da uğradık ama bunda bizim de sorumluluğimiz var.

ALMAMIZ GEREKEN BİR KUPA VAR
Yeniden kazanma alışkanlığı geri gelmeli. Sezonu en iyi yerde bitirmeliyiz. Kazanmamız gereken bir de kupa var.

PROGRAMI DEMİREL YAPIYOR!
İdmanlarda Emre Belözoğlu'nun ağırlığı hissedilirken, antrenman programlarını Volkan Demirel'in yaptığı ifade edildi.

HAZIRLIKLAR TAM GAZ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe, maçının hazırlıklarına dün de devam etti. Emre Belözoğlu yönetiminde 1.5 saat süren antranman yarı sahada taktik çift kale maçla sona erdi.

GALİBİYET HASRETİ SONA ERECEK Mİ?
'de 6 maçtır 3 puanı bir arada göremeyen F.Bahçe bu hasreti Konya'da gidermeye çalışacak. Ancak Konya'nın da şidetle puana ihtiyacı var.

Takvim

  1. 11.03.2020
  2. Güncelleme: 11.03.2020 02:24
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