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11 Mart 2020, Çarşamba
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Başkandan tam destek

Başkandan tam destek

Yeni hoca gelene kadar antrenör ile takımı çalıştıracak olan ve 'e 'tan destek...

Yeni hoca gelene kadar antrenör ile takımı çalıştıracak olan ve 'e 'tan destek... Emre ve Volkan'a teşekkür eden F.Bahçe Başkanı, "Elinizi taşın altına koydunuz. Takımı toparlayacağınıza inanıyorum. Size güvenim tam" ifadelerini kullandı.
  1. 11.3.2020
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