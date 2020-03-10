Luce’ye çifte görev
Sarı-lacivertliler, Rumen hocaya sezon sonuna kadar takımı çalıştırmasını, daha sonra sportif direktör olmasını teklif etti.
Türk futbolunu tanıyan teknik direktör arayan Fenerbahçe, Mir cea Lucescu'ya teklif götürdü. Yönetimin, tecrübeli isimden sezon sonuna kadar takımı çalıştırmasını, gelecek sezon ise sportif direktörlük yapmasını istediği öğrenildi. 74 yaşındaki Lucescu'nun yönetimin masasında şu anda ilk aday olduğu belirtiliyor. Rumen çalıştırıcı, kesin anlaşmaya varılması halinde önümüzdeki günlerde resmen kamuoyuna açıklanacak. Gelecek sezon takımın başına geçecek olan teknik adam ise daha sonra belirlenecek.
- 10.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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