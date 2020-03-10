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10 Mart 2020, Salı
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Luce’ye çifte görev

Luce’ye çifte görev

Sarı-lacivertliler, hocaya sezon sonuna kadar takımı çalıştırmasını, daha sonra sportif direktör olmasını teklif etti.

Türk futbolunu tanıyan teknik direktör arayan , Mir cea 'ya teklif götürdü. Yönetimin, tecrübeli isimden sezon sonuna kadar takımı çalıştırmasını, gelecek sezon ise sportif direktörlük yapmasını istediği öğrenildi. 74 yaşındaki Lucescu'nun yönetimin masasında şu anda ilk aday olduğu belirtiliyor. çalıştırıcı, kesin anlaşmaya varılması halinde önümüzdeki günlerde resmen kamuoyuna açıklanacak. Gelecek sezon takımın başına geçecek olan teknik adam ise daha sonra belirlenecek.

  1. 10.3.2020
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