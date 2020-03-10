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10 Mart 2020, Salı
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Daum&Schmidt ikilisi plase

Daum&Schmidt ikilisi plase

Yönetimin bir diğer formül olarak 'un , 'in ise olacağı seçenek üzerinde ciddi şekilde durduğu belirtiliyor. Bu projede ise şubesi Daum'a emanet edilecek

Yönetimin bir diğer formül olarak 'un , 'in ise olacağı seçenek üzerinde ciddi şekilde durduğu belirtiliyor. Bu projede ise şubesi Daum'a emanet edilecek. Alman teknik adamın da onay verdiği Schmidt takımı çalıştıracak. 52 yaşındaki Schimdt ile pazarlıkların devam ettiği gelen haberler arasında...
  1. 10.3.2020
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