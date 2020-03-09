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09 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Max Kruse'den haber var! ''Sakatlığım..."

'den haber var! ''Sakatlığım..."

Max Kruse'den haber var! ''Sakatlığım..."

ekiplerinden 'de , Yukatel Denizlispor maçında sakatlanmıştı. Oyuna devam edemeyen Alman yıldız, hesabından son durumu hakkında açıklamalarda bulunurken, maçını işaret etti.

'nin yıldız futbolcusu hesabından paylaştığı videoda sakatlığı hakkında konuştu.

''SAKATLIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM''
30 yaşındaki orta saha, ''Son oynadığımız Denizlispor maçında ayağımdan sakatlanarak çıkmak zorunda kaldım. 4 ile 6 hafta arası oynayamayacağım belirtildi. Bu nedenle gerçekten çok üzgünüm.'' dedi.

''TRABZONSPOR MAÇINDA SAHADA OLMAK İSTİYORUM''
maçına yetişmek istediğini ifade eden Max Kruse,'' Hızlıca iyileşmeye çalışacağım. Trabzonspor ile oynayacağımız maçta sahada olmak istiyorum. Sakatlığımla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim.''

  1. 09.03.2020
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