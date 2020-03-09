Max Kruse'den haber var! ''Sakatlığım..."
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Max Kruse, Yukatel Denizlispor maçında sakatlanmıştı. Oyuna devam edemeyen Alman yıldız, sosyal medya hesabından son durumu hakkında açıklamalarda bulunurken, Trabzonspor maçını işaret etti.
Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Max Kruse sosyal medya hesabından paylaştığı videoda sakatlığı hakkında konuştu.
''SAKATLIĞIM İÇİN ÜZGÜNÜM''
30 yaşındaki orta saha, ''Son oynadığımız Denizlispor maçında ayağımdan sakatlanarak çıkmak zorunda kaldım. 4 ile 6 hafta arası oynayamayacağım belirtildi. Bu nedenle gerçekten çok üzgünüm.'' dedi.
''TRABZONSPOR MAÇINDA SAHADA OLMAK İSTİYORUM''
Trabzonspor maçına yetişmek istediğini ifade eden Max Kruse,'' Hızlıca iyileşmeye çalışacağım. Trabzonspor ile oynayacağımız maçta sahada olmak istiyorum. Sakatlığımla ilgili bilgiler vermeye devam edeceğim.''
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