Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı
Süper Lig'de oynadığı son 6 karşılaşmada sadece 3 puan çıkartan Fenerbahçe son olarak sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertliler ligin 26'ıncı haftasında ise zorlu Konyaspor deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe bu karşılaşmanın hazırlıklarına Can Bartu Tesisleri'nde başladı.
Fenerbahçe Futbol Takımı, Süper Lig'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü İttifak Holding Konyaspor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde antrenörler Zeki Murat Göle, Volkan Demirel ve Fatih Yıldız yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.
İdman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.
Bir grup sarı-lacivertli futbolcu ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.
Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.
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