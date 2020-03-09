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09 Mart 2020, Pazartesi
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Konyaspor hazırlıklarına başladı

, maçının hazırlıklarına başladı

Fenerbahçe, Konyaspor maçının hazırlıklarına başladı

'de oynadığı son 6 karşılaşmada sadece 3 puan çıkartan son olarak sahasında Denizlispor ile 2-2 berabere kalmıştı. Sarı-lacivertliler ligin 26'ıncı haftasında ise zorlu deplasmanına çıkacak. Fenerbahçe bu karşılaşmanın hazırlıklarına 'nde başladı.

Futbol Takımı, 'in 26. haftasında 14 Mart Cumartesi günü İttifak Holding ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, Fenerbahçe 'nde antrenörler Zeki Murat Göle, ve yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşu, ısınma ve koordinasyon hareketleriyle başladı.

İdman, 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasının ardından dar alanda yapılan çift kale maçla tamamlandı.

Bir grup sarı-lacivertli futbolcu ise yenilenme çalışması gerçekleştirdi.

Fenerbahçe, yarın yapacağı antrenmanla İttifak Holding Konyaspor müsabakasının hazırlıklarına devam edecek.

  1. 09.03.2020
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