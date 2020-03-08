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08 Mart 2020, Pazar
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Varzede

Sarı-lacivertliler, ile oynadığı maçta VAR’dan penaltı yedi. Tolgay atıldı. Serdar’ın attığı gol de faul ve el gerekçesiyle verilmedi.

'nın 'de ile karşılaştığı mücadelede VAR fazla mesaideydi. İlk olarak 44. dakikada devreye girdi. Denizlispor'un atağında meşin yuvarlak 'ın elinden döndü. Tecrübeli oyuncu topun dizinden sektiğini belirtti. VAR hakemi Suat Arslanboğa, orta hakem 'ü pozis yonu incelemeye davet etti. Küçük, VAR dönüşünde penaltıyı çalarken, sarısı olan Tolgay'ı da ikinci karttan oyun dışına gönderdi. Sarı-lacivertlilerin 'le bulduğu gol de VAR'a takıldı. Hakem Zorbay Küçük pozisyonda faul çaldı. Pozisyon VAR'dan izlendi. Pozisyonun başında 'ın topu koluyla oynadığı tespit edildi.

AL SEN KULLAN
bir pozisyonda taç kararı beklerken hakem Zorbay Küçük, 4. hakem Direnç Tosunoğlu'nun uyarısıyla meşin yuvarlağı Denizlispor'a verdi. Hasal Ali Kaldırım topu alarak Tosunoğlu'nun önüne gitti "Al sen kullan" dedi. Pozisyonda sarı kartı gördü.

15 MAÇTA 8 KIRMIZI
Süper Lig'de Fenerbahçeli oyuncular son 15 maçta tam 8 kez oyundan atıldı. Kanarya'nın dün de Ülker Stadı'nda Denizlispor'u ağırladığı mücadelede Tolgay Arslan çift görerek 44. dakikada oyun dışında kaldı. Sarı-lacivertli taraftarlar, Tolgay'a çıkan kırmızı sonrası hakem Zorbay Küçük'e tepki gösterdiler.

  1. 8.3.2020
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