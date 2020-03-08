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08 Mart 2020, Pazar
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Türüç hastalandı

Türüç hastalandı

Fenerbahçeli futbolcu , yaşadığı bağırsak enfeksiyonu nedeniyle maçı kadrosunda yer almadı.

Fenerbahçeli futbolcu , yaşadığı bağırsak enfeksiyonu nedeniyle maçı kadrosunda yer almadı. maçında gördüğü kırmızı kartın cezasını deplasmanında tamamlayan Deniz Türüç iki maçtır takımının yanında yer alamadı.
  1. 8.3.2020
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