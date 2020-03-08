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08 Mart 2020, Pazar
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‘Taraftarlardan özür dileriz’

‘Taraftarlardan özür dileriz’

ardından kameralar karşısına geçen F.Bahçe antrenörü , taraftardan özür diledi.

ardından kameralar karşısına geçen F.Bahçe antrenörü , taraftardan özür diledi. Uzun süre eksik oynamalarının sıkıntısını yaşadıklarını belirten Göle, "3 puan özlemine son vermek istediğimiz bir maçtı ama istediğimiz sonucu alamadık. Tribünlere gelen taraftarlarımıza galibiyet sevinci yaşatamadığımız için üzgünüz" sözlerini sarfetti.
  1. 8.3.2020
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