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08 Mart 2020, Pazar
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Kruse sakatlandı

Kruse sakatlandı

'de maçın ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrası yerini 'a bıraktı. futbolcu, 25. dakikada bir ikili mücadelede aldığı darbe sonrası yerde kaldı.

'de maçın ilk yarısında yaşadığı sakatlık sonrası yerini 'a bıraktı. futbolcu, 25. dakikada bir ikili mücadelede aldığı darbe sonrası yerde kaldı. 3 dakika daha oyuna devam eden Kruse kendini yere bırakarak kulübeden değişiklik istedi. Yerini 'a bırakan tecrübeli futbolcunun durumu çekilecek MR'dan sonra netlik kazanacak.
  1. 8.3.2020
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