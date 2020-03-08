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08 Mart 2020, Pazar
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Hoca adayları arttı

Hoca adayları arttı

arayışlarına devam eden ’nin gündemindeki hocaların sayısı her geçen gün artıyor. Uzun süredir ile temasta olduğu iddia edilen sarı-lacivertlilerin Hırvatistan ’nı çalıştıran ’le de görüştüğü ileri sürüldü.

arayışlarına devam eden 'nin gündemindeki hocaların sayısı her geçen gün artıyor. Uzun süredir ile temasta olduğu iddia edilen sarı-lacivertlilerin Hırvatistan 'nı çalıştıran 'le de görüştüğü ileri sürüldü. İki hocanın menajeriyle bir araya geldiği belirtilen Kanarya'nın yerli isimler arasında iki adayı olduğu ifade edildi. Yönetimin boşta olan ile 'un başında olan Erol Bulut'u listede tuttuğu kaydedildi.
  1. 8.3.2020
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