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08 Mart 2020, Pazar
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Gustavo stoperde

Gustavo stoperde

geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine stoperde forma giydi. Brezilyalı yıldız, Jailson'un kulübeye çekilmesi, 'nin de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması nedeniyle ile birlikte savunmanın ortasında görev yaptı.

geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine stoperde forma giydi. Brezilyalı yıldız, Jailson'un kulübeye çekilmesi, 'nin de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması nedeniyle ile birlikte savunmanın ortasında görev yaptı. Gustavo orta sahada olduğu gibi defansif görevini de başarıyla yerine getirdi. Ataklara da destek oldu.
  1. 8.3.2020
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