Gustavo stoperde
Luiz Gustavo geçtiğimiz hafta olduğu gibi yine stoperde forma giydi. Brezilyalı yıldız, Jailson'un kulübeye çekilmesi, Simon Falette'nin de sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması nedeniyle Serdar Aziz ile birlikte savunmanın ortasında görev yaptı.
- 8.3.2020
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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