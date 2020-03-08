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08 Mart 2020, Pazar
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Farkı önleyen adam Altay

Farkı önleyen adam Altay

Denizli karşısında iki kez ağları havalanan , birçok pozisyonda da kritik kurtarışlar yaptı.

Denizli karşısında iki kez ağları havalanan , birçok pozisyonda da kritik kurtarışlar yaptı. 'nin genç file bekçisi, her iki yarıda da toplan 3 kez kendisiyle karşı karşıya kalan Denizlisporlu futbolculara geçit vermedi.
  1. 8.3.2020
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