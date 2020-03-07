Zeki Murat Göle: Kırmızı kart ve panaltı dengeyi bozdu

Fenerbahçe'de Denizlispor maçında takımın başında yer alan teknik sorumlu Zeki Murat Göle, 2-2'lik eşitlikle sona eren maçın ardından konuştu. Göle, Tolgay Arslan'ın 43. dakikada gördüğü kırmızı kart ve sonrasında gelen penaltı golünün planlarını bozduğunu söyledi.



"İKİNCİ YARIDA DENGELİYDİK"

Oyunu değerlendiren antrenör, "İlk 10 dakika istediğimiz oyunu oynayamadık, sonra duran toptan golü bulduk. Hiç planlarda olmayan kırmızı kart ve penaltı sonrasında oyunun dengesi bozuldu. Devre arasındaki konuşmalar sonrasında ikinci yarıya daha dengeli ve kompakt başlama kararı aldık ve oyuncular da uyguladı." diye konuştu.



"İSTEDİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ"

Kupayı kazanmaları gerektiğini söyleyen Zeki Murat Göle, "Çok üzgünüz, istediğimiz yerde değiliz, zor bir süreç ama hala fırsatlar var, örnek olarak Türkiye Kupası gibi. Çok daha almamız gereken puanlar ve çıkmamız gereken basamaklar var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Göle, Denizlispor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Max Kruse için, "Kruse'nin bağlarında problem olma ihtimali var. Sağlık kurulu bilgilendirecektir" dedi.

