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07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe "Kırmızı kart ve penaltı oyunun dengesini bozdu"

: ve panaltı dengeyi bozdu

Zeki Murat Göle: Kırmızı kart ve panaltı dengeyi bozdu

'nin Denizlispor ile oynadığı maçta sarı-lacivertli takımı yöneten teknik sorumlu , "İlk 10 dakika istediğimiz oyunu oynayamadık, sonra duran toptan golü bulduk. Hiç planlarda olmayan ve penaltı sonrasında oyunun dengesi bozuldu" diye konuştu.

'de Denizlispor maçında takımın başında yer alan teknik sorumlu , 2-2'lik eşitlikle sona eren maçın ardından konuştu. Göle, 'ın 43. dakikada gördüğü ve sonrasında gelen penaltı golünün planlarını bozduğunu söyledi.

"İKİNCİ YARIDA DENGELİYDİK"

Oyunu değerlendiren antrenör, "İlk 10 dakika istediğimiz oyunu oynayamadık, sonra duran toptan golü bulduk. Hiç planlarda olmayan kırmızı kart ve penaltı sonrasında oyunun dengesi bozuldu. Devre arasındaki konuşmalar sonrasında ikinci yarıya daha dengeli ve kompakt başlama kararı aldık ve oyuncular da uyguladı." diye konuştu.

"İSTEDİĞİMİZ YERDE DEĞİLİZ"

Kupayı kazanmaları gerektiğini söyleyen Zeki Murat Göle, "Çok üzgünüz, istediğimiz yerde değiliz, zor bir süreç ama hala fırsatlar var, örnek olarak gibi. Çok daha almamız gereken puanlar ve çıkmamız gereken basamaklar var" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Göle, Denizlispor maçında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Max Kruse için, "Kruse'nin bağlarında problem olma ihtimali var. Sağlık kurulu bilgilendirecektir" dedi.

  1. 07.03.2020
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