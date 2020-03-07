Zeki Göle adım adım yükseldi

Denizlispor maçına takımın başında çıkacak olan Zeki Murat Göle, antrenörlük kariyerine 2008 yılında F.Bahçe'de başladı. Sırasıyla Gençler Ligi, Gençlik Gelişim, A2 Ligi antrenörü ve U16 Teknik Sorumlusu olarak görev yapan Göle, 2014-15 sezonuyla A takıma yükseldi. 41 yaşındaki antrenör; Pereira, Advocaat, Yanal, Kocaman, Cocu ve Koeman ile çalıştı.