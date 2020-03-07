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07 Mart 2020, Cumartesi
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Zeki Göle adım adım yükseldi

Zeki Göle adım adım yükseldi

Denizlispor maçına takımın başında çıkacak olan , antrenörlük kariyerine 2008 yılında F.Bahçe'de başladı.

Denizlispor maçına takımın başında çıkacak olan , antrenörlük kariyerine 2008 yılında F.Bahçe'de başladı. Sırasıyla Gençler Ligi, Gençlik Gelişim, A2 Ligi antrenörü ve U16 Teknik Sorumlusu olarak görev yapan Göle, 2014-15 sezonuyla A takıma yükseldi. 41 yaşındaki antrenör; Pereira, Advocaat, Yanal, Kocaman, Cocu ve Koeman ile çalıştı.

  1. 7.3.2020
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