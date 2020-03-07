Zeki Göle adım adım yükseldi
Denizlispor maçına takımın başında çıkacak olan Zeki Murat Göle, antrenörlük kariyerine 2008 yılında F.Bahçe'de başladı.
Denizlispor maçına takımın başında çıkacak olan Zeki Murat Göle, antrenörlük kariyerine 2008 yılında F.Bahçe'de başladı. Sırasıyla Gençler Ligi, Gençlik Gelişim, A2 Ligi antrenörü ve U16 Teknik Sorumlusu olarak görev yapan Göle, 2014-15 sezonuyla A takıma yükseldi. 41 yaşındaki antrenör; Pereira, Advocaat, Yanal, Kocaman, Cocu ve Koeman ile çalıştı.
- 7.3.2020
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Yorum
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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