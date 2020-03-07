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07 Mart 2020, Cumartesi
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Yönetimden istifa geldi

Yönetimden istifa geldi

F.Bahçe yedek yönetim kurulu üyesi istifa ederek görevinden ayrıldı.

F.Bahçe yedek yönetim kurulu üyesi istifa ederek görevinden ayrıldı. Yapılan açıklamada, "Nazlı Ercan ailevi ve sağlık nedenleri ile görevinin hakkını veremediğini düşündüğünden dolayı istifa ettiğini söyledi. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz" denildi.

  1. 7.3.2020
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