Yönetimden istifa geldi
F.Bahçe yedek yönetim kurulu üyesi Nazlı Ercan istifa ederek görevinden ayrıldı.
F.Bahçe yedek yönetim kurulu üyesi Nazlı Ercan istifa ederek görevinden ayrıldı. Yapılan açıklamada, "Nazlı Ercan ailevi ve sağlık nedenleri ile görevinin hakkını veremediğini düşündüğünden dolayı istifa ettiğini söyledi. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz" denildi.
- 7.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Yönetimden istifa geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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