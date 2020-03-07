Yönetimden istifa geldi

F.Bahçe yedek yönetim kurulu üyesi Nazlı Ercan istifa ederek görevinden ayrıldı. Yapılan açıklamada, "Nazlı Ercan ailevi ve sağlık nedenleri ile görevinin hakkını veremediğini düşündüğünden dolayı istifa ettiğini söyledi. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki yaşantısında başarılar dileriz" denildi.