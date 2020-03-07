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07 Mart 2020, Cumartesi
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Yelkende Fener gururu

Yelkende Fener gururu

, dünya genelinde en iyi sporcuların yer aldığı yelkencilerin listesini açıkladı.

Dünya Yelken Federasyonu, dünya genelinde en iyi sporcuların yer aldığı yelkencilerin listesini açıkladı. Listede 'den 8 sporcu da yer aldı. Alican Kaynar, Finn sınıfında 500 kişi arasında 8. sırada kendisine yer bulurken, Ateş Çınar-Deniz Çınar kardeşler de, 470sınında 175 sporcu arasında 24. sırayı elde etmeyi başardı.

  1. 7.3.2020
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