Yelkende Fener gururu

Dünya Yelken Federasyonu, dünya genelinde en iyi sporcuların yer aldığı yelkencilerin listesini açıkladı. Listede Fenerbahçe'den 8 sporcu da yer aldı. Alican Kaynar, Finn sınıfında 500 kişi arasında 8. sırada kendisine yer bulurken, Ateş Çınar-Deniz Çınar kardeşler de, 470sınında 175 sporcu arasında 24. sırayı elde etmeyi başardı.