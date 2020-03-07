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07 Mart 2020, Cumartesi
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Valbuena’ya yeni kontrat

Valbuena’ya yeni kontrat

'nın sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek sezon da Olympiakos forması giyeceği kaydedildi.

, 'nın sözleşmesini uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada, 35 yaşındaki orta saha oyuncusunun gelecek sezon da Olympiakos forması giyeceği kaydedildi. Eski Fenerbahçeli Valbuena, Yunan temsilcisinde bu sezon çıktığı 32 maçta 8 gol+21 asistlik muhteşem bir grafik çizdi.

  1. 7.3.2020
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