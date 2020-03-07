Menajeri İstanbul’da!
Alman Teknik Direktör Roger Schmidt'in menajerinin dün İstanbul'a geldiği iddia edildi.
Alman Teknik Direktör Roger Schmidt'in menajerinin dün İstanbul'a geldiği iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetimin 52 yaşındaki Schmidt'in menajeri ile yapılacak olan görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa rotasını yerli hocalara çevireceği belirtildi. Alanyaspor'un başında olan Erol Bulut ile boştaki Tayfun Korkut da Avcı ile birlikte diğer yerli adaylar...
- 7.3.2020
- Rıdvan Dilmen: Beşiktaş sinsi sinsi değil göz göre göre geliyor
- Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın çileden çıktı! İşte o anlar...
- Her şey bir anda değişti! Vedat Muriç para yağdıracak...
- Trabzonspor'un Gaziantep FK maçı kamp kadrosu belli oldu!
- Fenerbahçe'de kazan kaynıyor! Yeni teknik direktör...
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
-
Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
-
Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Menajeri İstanbul’da! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.