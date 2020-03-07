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07 Mart 2020, Cumartesi
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Menajeri ’da!

Menajeri İstanbul’da!

'in menajerinin dün 'a geldiği iddia edildi.

Alman Teknik Direktör Roger Schmidt'in menajerinin dün 'a geldiği iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetimin 52 yaşındaki Schmidt'in menajeri ile yapılacak olan görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa rotasını yerli hocalara çevireceği belirtildi. 'un başında olan Erol Bulut ile boştaki da Avcı ile birlikte diğer yerli adaylar...

  1. 7.3.2020
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