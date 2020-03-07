Menajeri İstanbul’da!

Alman Teknik Direktör Roger Schmidt'in menajerinin dün İstanbul'a geldiği iddia edildi. Sarı-lacivertli yönetimin 52 yaşındaki Schmidt'in menajeri ile yapılacak olan görüşmeler olumsuz sonuçlanırsa rotasını yerli hocalara çevireceği belirtildi. Alanyaspor'un başında olan Erol Bulut ile boştaki Tayfun Korkut da Avcı ile birlikte diğer yerli adaylar...