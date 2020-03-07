Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Öznur Kablo!
Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası finalinde Fenerbahçe Öznur Kablo ile İzmit Belediyespor karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede gülen taraf Fenerbahçe Öznur Kablo oldu.
Basketbolda Kadınlar Türkiye Kupası'nı, finalde İzmit Belediyespor'u 77-61 mağlup eden Fenerbahçe Öznur Kablo kazandı.
Karşılaşmaya hızlı başlayan İzmit ekibi, maçın ilk 5 dakikasını 10-5 önde tamamladı. Etkili oyununu sürdüren İzmit Belediyespor, ilk çeyreği 17-13 üstün bitirdi.
İkinci periyotta dengeyi sağlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, pota altından bulduğu sayılarla farkı kapatıp öne geçti. Çeyrek boyunca dengeli oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 3 sayı farkla (33-30) önde gitti. Üçüncü çeyrekte özellikle Lagupova ve Zandalasini ile sayılar bulmaya devam eden sarı-lacivertli ekip, son periyoda 56-44 galip durumda girdi.
Son çeyrekte de skor avantajını koruyan ve rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe, maçı 77-61 kazanarak Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.
Sarı lacivertliler, üst üste 2. kez ve toplamda 13. kez Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazandı.
- 07.03.2020
- Güncelleme: 07.03.2020 17:04
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