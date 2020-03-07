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07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe Türkiye Kupası'nda kazanan belli oldu!

'nın sahibi !

Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi Fenerbahçe Öznur Kablo!

Kadınlar Basketbol Türkiye Kupası finalinde ile karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede gülen taraf Fenerbahçe Öznur Kablo oldu.

Basketbolda 'nı, finalde 'u 77-61 mağlup eden kazandı.

Karşılaşmaya hızlı başlayan İzmit ekibi, maçın ilk 5 dakikasını 10-5 önde tamamladı. Etkili oyununu sürdüren İzmit Belediyespor, ilk çeyreği 17-13 üstün bitirdi.

İkinci periyotta dengeyi sağlayan Fenerbahçe Öznur Kablo, pota altından bulduğu sayılarla farkı kapatıp öne geçti. Çeyrek boyunca dengeli oyununu sürdüren sarı-lacivertliler, soyunma odasına 3 sayı farkla (33-30) önde gitti. Üçüncü çeyrekte özellikle Lagupova ve Zandalasini ile sayılar bulmaya devam eden sarı-lacivertli ekip, son periyoda 56-44 galip durumda girdi.

Son çeyrekte de skor avantajını koruyan ve rakibinin farkı kapatmasına izin vermeyen Fenerbahçe, maçı 77-61 kazanarak Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Sarı lacivertliler, üst üste 2. kez ve toplamda 13. kez Kadınlar Türkiye Kupası'nı kazandı.

  1. 07.03.2020
  2. Güncelleme: 07.03.2020 17:04
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