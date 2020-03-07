Jesus: Avrupa’ya niye döneyim!

Fenerbahçe'nin hoca adaylarından Jorge Jesus, Avrupa'da bir takıma sıcak bakmadığını söyledi. Halen Flamengo'yu çalıştıran 66 yaşındaki teknik direktör, "Avrupa'ya dönmek bir şey ifade etmiyor. Eğer Avrupa'da atmosfer, Brezilya'ya benzemeyecekse oraya dönmenin anlamı yok. Bu yüzden Brezilya'dan sonra Portekiz'e geri döneceğim" dedi.