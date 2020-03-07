Fenerbahçe'de Deniz Türüç kadroya alınmadı
Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan Fenerbahçe-Denizlispor maçı öncesi son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Nabir Dirar'ın kadrodan çıkarılmasının ardından Deniz Türüç'ün bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için maç kadrosuna alınmadığı açıklandı.
Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Denizlispor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.
Karşılaşma öncesinde Nabil Dirar'ın sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldığı duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ün bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için maç kadrosuna alınmadığı açıklandı.
- 07.03.2020
- Güncelleme: 07.03.2020 20:04
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Yorum
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Fenerbahçe'de Deniz Türüç kadroya alınmadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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