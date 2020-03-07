Fenerbahçe'de Deniz Türüç kadroya alınmadı

Süper Lig'in 25. haftasında Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda Denizlispor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.

Karşılaşma öncesinde Nabil Dirar'ın sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldığı duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'de Deniz Türüç'ün bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için maç kadrosuna alınmadığı açıklandı.