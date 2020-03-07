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07 Mart 2020, Cumartesi
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'de kadroya alınmadı

Fenerbahçe'de Deniz Türüç kadroya alınmadı

Süper Lig'in 25. haftasında oynanacak olan -Denizlispor maçı öncesi son dakika gelişmesi yaşanıyor. Sarı-lacivertlilerde Nabir Dirar'ın kadrodan çıkarılmasının ardından 'ün bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için maç kadrosuna alınmadığı açıklandı.

Süper Lig'in 25. haftasında , Ülker Stadyumu'nda Denizlispor'u ağırlıyor. Karşılaşma öncesi sarı lacivertlilerde flaş bir gelişme yaşandı.

Karşılaşma öncesinde Nabil Dirar'ın sakatlığından dolayı kadrodan çıkarıldığı duyurulmuştu. Bu gelişmenin ardından Fenerbahçe'de 'ün bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için maç kadrosuna alınmadığı açıklandı.

  1. 07.03.2020
  2. Güncelleme: 07.03.2020 20:04
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