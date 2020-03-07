Fenerbahçe moral arıyor! İşte Denizlispor maçı 11'i

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında bugün Yukatel Denizlispor'u konuk edecek. Ligde son 5 maçta aldığı 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. Hafta içinde Ersun Yanal'ın görevine son verilmesi nedeniyle Fenerbahçe sahaya teknik direktörsüz çıkacak. Takımın başında antrenör Murat Zeki Göle'nin yer alacağı açıklandı. Yardımcı antrenör Volkan Demirel ile kaptan Emre Belözoğlu da kendisine destek verecekler.

3 EKSİK, 4 SINIRDA

Kanarya'da sakatlıkları süren Garry Rodrigues, Sadık Çiftpınar ve Simon Falette forma giyemeyecek. Üçer sarı kartları bulunan Serdar Aziz, Ozan Tufan, Vedat Muriç ve kaleci Altay Bayındır bugün de kart görmeleri halinde, haftaya Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Yeni hocası Bülent Uygun ile çıktığı ilk maçta Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek 8 hafta sonra kazanan konuk Denizlispor ise İstanbul'dan da puan ile ayrılmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler rakibi ile oynadığı son 7 maçı kazandı.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Hasan, Ozan, Gustavo, Dirar, Kruse, Deniz, Muriç.

Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Mustafa, Olcay, Aissati, Murawski, Sacko, Recep, Barrow, Estupinan.

HASAN ALİ, SERDAR VE DİRAR KADRODA

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada riske edilmeyen Hasan Ali Kaldırım, Serdar Aziz ve Nabil Dirar kadroya alındı. Sakatlıkları geçen üç oyuncunun da Denizlispor karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

40. KARŞILAŞMA

F.Bahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de bugün 40. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 39 maçta sarılacivertliler 26, yeşilsiyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Denizli 34 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.