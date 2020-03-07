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07 Mart 2020, Cumartesi
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- Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanalda?

'in 25. haftasında , Ülker Stadyumu'nda Denizlispor'u ağırlayacak. Sarı-lacivertli takım kötü gidişata Denizlispor karşılaşmasında son vermek isterken, konuk ekip zorlu deplasmandan puan veya puanlar çıkarmanın peşinde olacak. Kritik karşılaşma öncesi futbolseverler, Fenerbahçe - Denizlispor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? gibi soruların yanıtlarını arıyor. Kadıköy'de oynanacak maçla ilgili bütün detaylar fotomac.com.tr'de...

, 'in 25. haftasında bugün 'u konuk edecek. Ligde son 5 maçta aldığı 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. Hafta içinde 'ın görevine son verilmesi nedeniyle Fenerbahçe sahaya teknik direktörsüz çıkacak. Takımın başında antrenör Murat Zeki Göle'nin yer alacağı açıklandı. Yardımcı antrenör ile kaptan Emre Belözoğlu da kendisine destek verecekler.

FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA ?
Ülker Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maçın canlı skor takibi ve detaylar fotomac.com.tr'de...

3 EKSİK, 4 SINIRDA
Kanarya'da sakatlıkları süren Garry Rodrigues, Sadık Çiftpınar ve Simon Falette forma giyemeyecek. Üçer sarı kartları bulunan , , Vedat Muriç ve kaleci Altay Bayındır bugün de kart görmeleri halinde, haftaya Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Yeni hocası ile çıktığı ilk maçta 'u 2-0 yenerek 8 hafta sonra kazanan konuk Denizlispor ise İstanbul'dan da puan ile ayrılmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler rakibi ile oynadığı son 7 maçı kazandı.

MUHTEMEL 11'LER
Fenerbahçe: Altay, Isla, Jailson, Serdar, Hasan, Ozan, Gustavo, Dirar, Kruse, Deniz, Muriç.

Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Oğuz, Mustafa, Olcay, Aissati, Murawski, Sacko, Recep, Barrow, Estupinan.

HASAN ALİ, SERDAR VE DIRAR KADRODA
'nda Trabzonspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada riske edilmeyen , Serdar Aziz ve Nabil Dirar kadroya alındı. Sakatlıkları geçen üç oyuncunun da Denizlispor karşısında ilk 11'de sahaya çıkması bekleniyor.

40. KARŞILAŞMA
Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de bugün 40. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 39 maçta sarılacivertliler 26, yeşilsiyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, 34 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.


  1. 07.03.2020
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