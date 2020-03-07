Fenerbahçe - Denizlispor | CANLI
Süper Lig'in ikinci devresinde adeta kabus yaşayan Fenerbahçe, çıkış yolu arıyor. Son 5 maçında 3 mağlubiyet 2 beraberlik alan sarı-lacivertliler, Süper Lig'in 25. haftasında Denizlispor'u konuk ediyor. Karşılaşmanın canlı anlatımına fotomac.com.tr farkıyla haberimizden ulaşabilirsiniz...
Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Ligde son 5 maçta aldığı 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. Hafta içinde Ersun Yanal'ın görevine son verilmesi nedeniyle takımın başında antrenör Murat Zeki Göle yer alıyor.
FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Ülker Stadyumu'nda 20.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı olarak yayınlanıyor.
5 EKSİK, 4 SINIRDA
Kanarya'da sakatlıkları süren Dirar, Garry Rodrigues, Sadık Çiftpınar ve Simon Falette ve rahatsızlık geçiren Deniz Türüç forma giyemiyor. Üçer sarı kartları bulunan Serdar Aziz, Ozan Tufan, Vedat Muriç ve kaleci Altay Bayındır bugün de kart görmeleri halinde, haftaya Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Yeni hocası Bülent Uygun ile çıktığı ilk maçta Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek 8 hafta sonra kazanan konuk Denizlispor ise İstanbul'dan da puan ile ayrılmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler rakibi ile oynadığı son 7 maçı kazandı.
11'LER
Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Mehmet Ekici, Ferdi, Kruse, Vedat Muriç
Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Barrow, Rodallega, Estupinan.
EMRE BELÖZOĞLU YEDEK KULÜBESİNDE
Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada riske edilmeyen Hasan Ali Kaldırım ve Serdar Aziz, Denizlispor maçıyla 11'e döndü. Teknik kadroda devam edeceği açıklanan Emre Belözoğlu ise yedekler arasında yer alıyor.
40. KARŞILAŞMA
Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de bugün 40. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 39 maçta sarılacivertliler 26, yeşilsiyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Denizli 34 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
- 07.03.2020
- Güncelleme: 07.03.2020 19:57
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Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Fenerbahçe - Denizlispor | CANLI haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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