Fenerbahçe - Denizlispor | CANLI

Fenerbahçe, Süper Lig'in 25. haftasında Yukatel Denizlispor'u konuk ediyor. Ligde son 5 maçta aldığı 3 mağlubiyet, 2 beraberlikle zirveden uzaklaşan sarı-lacivertliler, kazanıp yeniden çıkışa geçmek istiyor. Hafta içinde Ersun Yanal'ın görevine son verilmesi nedeniyle takımın başında antrenör Murat Zeki Göle yer alıyor.

FENERBAHÇE - DENİZLİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Ülker Stadyumu'nda 20.00'da başlayan karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetiyor. Mücadele beIN SPORTS HD1'den canlı olarak yayınlanıyor.





5 EKSİK, 4 SINIRDA

Kanarya'da sakatlıkları süren Dirar, Garry Rodrigues, Sadık Çiftpınar ve Simon Falette ve rahatsızlık geçiren Deniz Türüç forma giyemiyor. Üçer sarı kartları bulunan Serdar Aziz, Ozan Tufan, Vedat Muriç ve kaleci Altay Bayındır bugün de kart görmeleri halinde, haftaya Konyaspor maçında cezalı duruma düşecek. Yeni hocası Bülent Uygun ile çıktığı ilk maçta Yeni Malatyaspor'u 2-0 yenerek 8 hafta sonra kazanan konuk Denizlispor ise İstanbul'dan da puan ile ayrılmayı hedefliyor. Sarı-lacivertliler rakibi ile oynadığı son 7 maçı kazandı.

11'LER

Fenerbahçe: Altay, Isla, Serdar, Gustavo, Hasan Ali, Tolgay, Ozan, Mehmet Ekici, Ferdi, Kruse, Vedat Muriç

Denizlispor: Stachowiak, Zeki, Mustafa, Oğuz, Olcay, Murawski, Aissati, Recep Niyaz, Barrow, Rodallega, Estupinan.

EMRE BELÖZOĞLU YEDEK KULÜBESİNDE

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor ile deplasmanda oynanan karşılaşmada riske edilmeyen Hasan Ali Kaldırım ve Serdar Aziz, Denizlispor maçıyla 11'e döndü. Teknik kadroda devam edeceği açıklanan Emre Belözoğlu ise yedekler arasında yer alıyor.

40. KARŞILAŞMA

Fenerbahçe ile Yukatel Denizlispor, Süper Lig'de bugün 40. kez karşı karşıya geliyor. Geride kalan 39 maçta sarılacivertliler 26, yeşilsiyahlılar 4 galibiyet elde etti, 9 müsabaka ise berabere sonuçlandı. Fenerbahçe'nin lig maçlarındaki 89 golüne, Denizli 34 golle karşılık verdi. Sezonun ilk yarısında Denizli'de yapılan maçı Fenerbahçe 2-1 kazandı.