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07 Mart 2020, Cumartesi
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Emre'nin sözleşmesi Volkan'ın lisansı yok!

Emre'nin sözleşmesi Volkan'ın lisansı yok!

Yönetimin geçici olarak takımı emanet ettiği , Denizlispor maçında kulübede olacak.

Yönetimin geçici olarak takımı emanet ettiği , Denizlispor maçında kulübede olacak. Ancak 'yetkili olarak' takımın başında yer alamayacak. Nedeni ise A lisansı olan Emre'nin antrenör sözleşmesinin olmaması. 'in de B lisansı olduğu için kulübede yer alamıyor. 'nin A lisansı olan bir antrenör ile 2 maça çıkmak hakkı bulunuyor. Üçüncü maçtan itibaren ise kulübede pro-lisans sahibi bir teknik direktör bulunması zorunlu.

  1. 7.3.2020
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