Emre'nin sözleşmesi Volkan'ın lisansı yok!

Yönetimin geçici olarak takımı emanet ettiği Emre Belözoğlu, Denizlispor maçında kulübede olacak. Ancak 'yetkili olarak' takımın başında yer alamayacak. Nedeni ise A lisansı olan Emre'nin antrenör sözleşmesinin olmaması. Volkan Demirel'in de B lisansı olduğu için kulübede yer alamıyor. Fenerbahçe'nin A lisansı olan bir antrenör ile 2 maça çıkmak hakkı bulunuyor. Üçüncü maçtan itibaren ise kulübede pro-lisans sahibi bir teknik direktör bulunması zorunlu.