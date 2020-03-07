Emre'nin sözleşmesi Volkan'ın lisansı yok!
Yönetimin geçici olarak takımı emanet ettiği Emre Belözoğlu, Denizlispor maçında kulübede olacak.
Yönetimin geçici olarak takımı emanet ettiği Emre Belözoğlu, Denizlispor maçında kulübede olacak. Ancak 'yetkili olarak' takımın başında yer alamayacak. Nedeni ise A lisansı olan Emre'nin antrenör sözleşmesinin olmaması. Volkan Demirel'in de B lisansı olduğu için kulübede yer alamıyor. Fenerbahçe'nin A lisansı olan bir antrenör ile 2 maça çıkmak hakkı bulunuyor. Üçüncü maçtan itibaren ise kulübede pro-lisans sahibi bir teknik direktör bulunması zorunlu.
- 7.3.2020
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Yorum
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Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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