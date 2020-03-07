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07 Mart 2020, Cumartesi
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Haberler Fenerbahçe 2. Merih vakası yaşanmasın!

2. Merih vakası yaşanmasın!

2. Merih vakası yaşanmasın!

'nin 16 yaşındaki yıldızı , devlerin kulüplerin radarında...

'nin 16 yaşındaki yıldızı , devlerin kulüplerin radarında... , , Frankfurt, Stuttgart, , Inter, , , 'un genç oyuncu için irtibata geçtiği belirtiliyor. Yetenekli orta sahanın Merih Demiral gibi elden kaçmaması için yönetim uyarıldı.

  1. 7.3.2020
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