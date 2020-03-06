Ve karşınızda Emre hoca!
F.Bahçe’nin dünkü idmanında takımı çalıştıran isim Emre Belözoğlu’ydu.
Ligin 25. haftasında Denizli'yi konuk edecek F.Bahçe, maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın vedasından sonra dün takımın başında idmana çıkan isim Emre Belözoğlu ile Volkan Demirel'di. Saat 11.00'de başlayan idmanda Emre ve Volkan'a antrenörler Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız eşlik etti. Taktik ağırlıklı bir çalışmanın gerçekleştirildiği antrenmanda Emre'nin oyunculara sürekli uyarılarda bulunması dikkatlerden kaçmadı. Sarı-lacivertliler, Denizli maçının hazırlıklarına bugün yapacağı son idmanla devam edecek.
- 6.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Ve karşınızda Emre hoca! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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