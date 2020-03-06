Ve karşınızda Emre hoca!

Ligin 25. haftasında Denizli'yi konuk edecek F.Bahçe, maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal'ın vedasından sonra dün takımın başında idmana çıkan isim Emre Belözoğlu ile Volkan Demirel'di. Saat 11.00'de başlayan idmanda Emre ve Volkan'a antrenörler Zeki Murat Göle ve Fatih Yıldız eşlik etti. Taktik ağırlıklı bir çalışmanın gerçekleştirildiği antrenmanda Emre'nin oyunculara sürekli uyarılarda bulunması dikkatlerden kaçmadı. Sarı-lacivertliler, Denizli maçının hazırlıklarına bugün yapacağı son idmanla devam edecek.