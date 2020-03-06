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06 Mart 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Ve karşınızda Emre hoca!

Ve karşınızda Emre hoca!

Ve karşınızda Emre hoca!

F.Bahçe’nin dünkü idmanında takımı çalıştıran isim ’ydu.

Ligin 25. haftasında 'yi konuk edecek F.Bahçe, maçın hazırlıklarına devam ediyor. Teknik direktör 'ın vedasından sonra dün takımın başında idmana çıkan isim ile 'di. Saat 11.00'de başlayan idmanda Emre ve Volkan'a antrenörler Zeki Murat Göle ve eşlik etti. Taktik ağırlıklı bir çalışmanın gerçekleştirildiği antrenmanda Emre'nin oyunculara sürekli uyarılarda bulunması dikkatlerden kaçmadı. Sarı-lacivertliler, Denizli maçının hazırlıklarına bugün yapacağı son idmanla devam edecek.

  1. 6.3.2020
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