Tahkim Kurulu’ndan ret - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler Fenerbahçe Tahkim Kurulu’ndan ret

’ndan ret

Tahkim Kurulu’ndan ret

'nın ile oynanan lig karşılaşmasının ardından verdiği para cezasına itiraz eden 'ye kötü haber geldi.

'nın ile oynanan lig karşılaşmasının ardından verdiği para cezasına itiraz eden 'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin derbi maçta birçok farklı gerekçeden aldığı 287 bin TL'lik para cezasına yaptığı itiraz Tahkim tarafından reddedildi.

  1. 6.3.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Tahkim Kurulu’ndan ret haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN