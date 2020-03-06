Tahkim Kurulu’ndan ret
PFDK'nın Galatasaray ile oynanan lig karşılaşmasının ardından verdiği para cezasına itiraz eden Fenerbahçe'ye kötü haber geldi.
PFDK'nın Galatasaray ile oynanan lig karşılaşmasının ardından verdiği para cezasına itiraz eden Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin derbi maçta birçok farklı gerekçeden aldığı 287 bin TL'lik para cezasına yaptığı itiraz Tahkim tarafından reddedildi.
- 6.3.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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