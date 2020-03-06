Tahkim Kurulu’ndan ret

PFDK'nın Galatasaray ile oynanan lig karşılaşmasının ardından verdiği para cezasına itiraz eden Fenerbahçe'ye kötü haber geldi. Sarı-lacivertlilerin derbi maçta birçok farklı gerekçeden aldığı 287 bin TL'lik para cezasına yaptığı itiraz Tahkim tarafından reddedildi.