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06 Mart 2020, Cuma
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Rodrigues riske edilmeyecek

Rodrigues riske edilmeyecek

 nedeniyle 3 haftadır sahalardan uzak kalan , 25'inci hafta sınavında da forma giyemeyecek.

nedeniyle 3 haftadır sahalardan uzak kalan Garry Rodrigues, 25'inci hafta sınavında da forma giyemeyecek. İdmanlarda düz koşu yapan yıldız futbolcu, bu maçta riske edilmeyecek. Gelecek hafta başından itibaren takımla çalışmalara katılacak olan Rodrigues, 26.haftadaki sınavında sahaya çıkacak.

  1. 6.3.2020
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