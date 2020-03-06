İsmail Kartal: Teklif gelmedi

Fenerbahçe'de görev yapmaya hazır olduğu iddia edilen İsmail Kartal, dün konuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerden teklif almadığını belirten Kartal, "Benim de kulüpte görev yapmak istediğim yönünde bir açıklamam olmadı. Bunlar doğru değil. F.Bahçe'nin içinde bulunduğu durumu yorumlamam da doğru olmaz" ifadelerini kullandı.