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06 Mart 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe İsmail Kartal: Teklif gelmedi

: Teklif gelmedi

İsmail Kartal: Teklif gelmedi

'de görev yapmaya hazır olduğu iddia edilen , dün konuyla ilgili açıklama yaptı.

'de görev yapmaya hazır olduğu iddia edilen , dün konuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerden teklif almadığını belirten Kartal, "Benim de kulüpte görev yapmak istediğim yönünde bir açıklamam olmadı. Bunlar doğru değil. F.Bahçe'nin içinde bulunduğu durumu yorumlamam da doğru olmaz" ifadelerini kullandı.

  1. 6.3.2020
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