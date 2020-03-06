İsmail Kartal: Teklif gelmedi
Fenerbahçe'de görev yapmaya hazır olduğu iddia edilen İsmail Kartal, dün konuyla ilgili açıklama yaptı.
Fenerbahçe'de görev yapmaya hazır olduğu iddia edilen İsmail Kartal, dün konuyla ilgili açıklama yaptı. Sarı-lacivertlilerden teklif almadığını belirten Kartal, "Benim de kulüpte görev yapmak istediğim yönünde bir açıklamam olmadı. Bunlar doğru değil. F.Bahçe'nin içinde bulunduğu durumu yorumlamam da doğru olmaz" ifadelerini kullandı.
- 6.3.2020
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Toplam 3
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fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
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mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
İsmail Kartal: Teklif gelmedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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