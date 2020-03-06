Hollanda'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe için transfer iddiası! 2 yıldız...
Bir yandan Süper Lig'deki serüvenine devam eden Beşiktaş ve Fenerbahçe, diğer yandan da gelecek sezonun planlamaları çalışmalarına başladı. Bu bağlamda yaz transfer sezonu için maliyeti düşük veya bedelsiz isimlere yönelecek her iki kulüp de, Hollanda pazarına gözünü dikmiş durumda. Ülke basını, geniş yer ayırdığı analiz haberinde sürpriz bir detaydan bahsederken, Beşiktaş'ın Sinan Bolat ile ilgilendiğini, Fenerbahçe'nin ise Mbokani için pusuda olduğunu okuyucularına duyurdu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)
Fenerbahçe ve Beşiktaş için sürpriz iddia...
Hollanda basınında yer alan habere göre İstanbul'un 2 dev kulübü, Royal Antwerp forması giyen 2 isim için nabız yoklamaya başladı.
Haberin detaylarında şu bilgilere yer verildi;
"Aylardır geleceği hakkında sıkça sorular sorulan Sinan Bolat'ın sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesi, Royal Antwerp için pek olumlu bir gelişme değil. Geçtiğimiz bir kaç hafta içerisinde oyuncu ile görüşmeler olsa da, sonuçsuz kalınmıştı.
Öte yandan Sinan ile görüşmeler devam ediyor. Tecrübeli eldiven, Amtwerp'en ayrılmaya niyetli olmasa da, diğer takımlardan gelecek teklifler için de kapılarını açık tutuyor. Öte yandan Türk kulüplerinden Beşiktaş, Sinan'ın Antwerp'ten olası ayrılışının ardından harekata başlayacak.
Sinan Bolat ile beraber ayrılması gündemde olan isimlerden biri de Mbokani. Kongo'lunun attığı goller takımı için hayati önem taşıyor. Ancak, sözleşmesinin süresi sezon sonunda doluyor. Antwerp'li yöneticilerin aklında oyuncu ile 1 yıllık yeni kontrat imzalama düşüncesi var. Ancak, bu kolay olmayacak çünkü Mbokani pahalı bir oyuncu. Bu hususta Antwerp'in elini çabuk tutması gerekiyor. Aksi taktirde golcüsü için beklemede olan bir Fenerbahçe var."
- 06.03.2020
- Güncelleme: 06.03.2020 16:56
- Hollanda'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe için transfer iddiası! 2 yıldız...
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Hollanda'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe için transfer iddiası! 2 yıldız... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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