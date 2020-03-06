Hollanda'dan Beşiktaş ve Fenerbahçe için transfer iddiası! 2 yıldız...

Fenerbahçe ve Beşiktaş için sürpriz iddia...

Hollanda basınında yer alan habere göre İstanbul'un 2 dev kulübü, Royal Antwerp forması giyen 2 isim için nabız yoklamaya başladı.

Haberin detaylarında şu bilgilere yer verildi;

"Aylardır geleceği hakkında sıkça sorular sorulan Sinan Bolat'ın sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesi, Royal Antwerp için pek olumlu bir gelişme değil. Geçtiğimiz bir kaç hafta içerisinde oyuncu ile görüşmeler olsa da, sonuçsuz kalınmıştı.

Öte yandan Sinan ile görüşmeler devam ediyor. Tecrübeli eldiven, Amtwerp'en ayrılmaya niyetli olmasa da, diğer takımlardan gelecek teklifler için de kapılarını açık tutuyor. Öte yandan Türk kulüplerinden Beşiktaş, Sinan'ın Antwerp'ten olası ayrılışının ardından harekata başlayacak.

Sinan Bolat ile beraber ayrılması gündemde olan isimlerden biri de Mbokani. Kongo'lunun attığı goller takımı için hayati önem taşıyor. Ancak, sözleşmesinin süresi sezon sonunda doluyor. Antwerp'li yöneticilerin aklında oyuncu ile 1 yıllık yeni kontrat imzalama düşüncesi var. Ancak, bu kolay olmayacak çünkü Mbokani pahalı bir oyuncu. Bu hususta Antwerp'in elini çabuk tutması gerekiyor. Aksi taktirde golcüsü için beklemede olan bir Fenerbahçe var."