Fenerbahçe'nin hedefindeki Jorge Jesus geleceğine dair konuştu!
Fenerbahçe'de teknik adam arayışları son sürat devam ederken, Jorge Jesus ismi ön plana çıkmıştı. Şu anda Brezilya Ligi ekiplerinden Flamengo'yu çalıştıran deneyimli teknik adam geleceğiyle ilgili net konuştu.
Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe sezonun ikinci yarısında üst üste aldığı başarısız sonuçlarla zirve yarışının uzağında kaldı. Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 2 puan toplayabilen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal dönemi sona erdi. Yaşanan flaş gelişmenin ardından teknik adam arayışlarına başlayan sarı-lacivertlilerde birçok isim gündeme gelmişti. Roger Schmidt, Niko Kovac, Abdullah Avcı, ve Emre Belözoğlu isimleri sıcaklığını korurken, şuanda Brezilya'nın Flamengo takımını çalıştıran Jorge Jesus iddiası gündeme oturmuştu.
TARAFTAR BAŞLIK AÇTI
Jorge Jesus iddiaları Fenerbahçe taraftarında da büyük bir heyecan yaratmış ve sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmişti.
''BREZİLYA'DAN SONRA PORTEKİZ'E DÖNECEĞİM''
Fenerbahçe'nin gündemine gelen Jorge Jesus'tan taraftara kötü haber geldi.
Brezilya Serie A Ligi'nde fırtına gibi esen Flamengo'nun başında bulunan Jorge Jesus geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, ''Brezilya'dan ayrıldığım zaman Portekiz'e döneceğim.'' dedi.
- 06.03.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
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