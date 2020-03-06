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06 Mart 2020, Cuma
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'nin hedefindeki geleceğine dair konuştu!

Fenerbahçe'nin hedefindeki Jorge Jesus geleceğine dair konuştu!

'de teknik adam arayışları son sürat devam ederken, ismi ön plana çıkmıştı. Şu anda Ligi ekiplerinden Flamengo'yu çalıştıran deneyimli teknik adam geleceğiyle ilgili net konuştu.

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan sezonun ikinci yarısında üst üste aldığı başarısız sonuçlarla zirve yarışının uzağında kaldı. 'de çıktığı son 5 maçta 2 puan toplayabilen sarı-lacivertlilerde teknik direktör dönemi sona erdi. Yaşanan flaş gelişmenin ardından teknik adam arayışlarına başlayan sarı-lacivertlilerde birçok isim gündeme gelmişti. , Niko Kovac, , ve Emre Belözoğlu isimleri sıcaklığını korurken, şuanda 'nın Flamengo takımını çalıştıran iddiası gündeme oturmuştu.

TARAFTAR BAŞLIK AÇTI
Jorge Jesus iddiaları Fenerbahçe taraftarında da büyük bir heyecan yaratmış ve sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmişti.

''BREZİLYA'DAN SONRA PORTEKİZ'E DÖNECEĞİM''
Fenerbahçe'nin gündemine gelen Jorge Jesus'tan taraftara kötü haber geldi.

Brezilya Serie A Ligi'nde fırtına gibi esen Flamengo'nun başında bulunan Jorge Jesus geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, ''Brezilya'dan ayrıldığım zaman Portekiz'e döneceğim.'' dedi.



  1. 06.03.2020
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