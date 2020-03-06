Fenerbahçe'nin hedefindeki Jorge Jesus geleceğine dair konuştu!

Sezona mutlak şampiyonluk parolasıyla başlayan Fenerbahçe sezonun ikinci yarısında üst üste aldığı başarısız sonuçlarla zirve yarışının uzağında kaldı. Süper Lig'de çıktığı son 5 maçta 2 puan toplayabilen sarı-lacivertlilerde teknik direktör Ersun Yanal dönemi sona erdi. Yaşanan flaş gelişmenin ardından teknik adam arayışlarına başlayan sarı-lacivertlilerde birçok isim gündeme gelmişti. Roger Schmidt, Niko Kovac, Abdullah Avcı, ve Emre Belözoğlu isimleri sıcaklığını korurken, şuanda Brezilya'nın Flamengo takımını çalıştıran Jorge Jesus iddiası gündeme oturmuştu.

TARAFTAR BAŞLIK AÇTI

Jorge Jesus iddiaları Fenerbahçe taraftarında da büyük bir heyecan yaratmış ve sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girmişti.

''BREZİLYA'DAN SONRA PORTEKİZ'E DÖNECEĞİM''

Fenerbahçe'nin gündemine gelen Jorge Jesus'tan taraftara kötü haber geldi.

Brezilya Serie A Ligi'nde fırtına gibi esen Flamengo'nun başında bulunan Jorge Jesus geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Deneyimli teknik adam, ''Brezilya'dan ayrıldığım zaman Portekiz'e döneceğim.'' dedi.









