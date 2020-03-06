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06 Mart 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Fenerbahçe, Denizlispor maçına hazır

, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

Fenerbahçe, Denizlispor maçı hazırlıklarını tamamladı

'in 25'inci haftasında sahasında Yukatel Denizlispor ile karşı karşıya gelecek. 'ın görevinden ayrılmasının ardından ilk sınavına çıkacak olan sarı-lacivertliler zorlu karşılaşma öncesi hazırlıklarını tamamladı.

, 'in 25. haftasında Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.

'nde, antrenörler Zeki Murat Göle, ve yönetiminde gerçekleştirilen antrenman saat 18.00'da koşu, ısınma ve çabukluk hareketleriyle başladı. 3 grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla noktalandı.

Bu antrenmanla Denizlispor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli ekip, tesislerde kampa girdi.

  1. 06.03.2020
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