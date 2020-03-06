Alex de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım! Fenerbahçe'ye mi geliyor?

Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de teknik adam arayışları sürerken, taraftarın sevgilisi konumunda bulunan Alex de Souza'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapma isteğini gizlemeyen Brezilyalı ismin bu paylaşımı Fenerbahçe'ye mi geliyor? sorularını gündeme getirdi.





Öte yandan Alex'in paylaşımıyla aynı saat içinde bir dönem Fenerbahçe'de tercümanlık yapmış olan Samet Güzel'den de bir paylaşım geldi. Güzel'in bu paylaşımına Alex de Souza'dan yorum geldi.



