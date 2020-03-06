Alex de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım! Fenerbahçe'ye mi geliyor? - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
06 Mart 2020, Cuma
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Haberler Fenerbahçe Alex'ten heyecanlandıran paylaşım! F.Bahçe'ye mi geliyor?

de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım! 'ye mi geliyor?

Alex de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım! Fenerbahçe'ye mi geliyor?

'nin efsane ismi de Souza'dan sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Teknik adam arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de bu paylaşım büyük ses getirdi.

döneminin sona ermesinin ardından 'de teknik adam arayışları sürerken, taraftarın sevgilisi konumunda bulunan de Souza'dan sürpriz bir paylaşım geldi. bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapma isteğini gizlemeyen Brezilyalı ismin bu paylaşımı Fenerbahçe'ye mi geliyor? sorularını gündeme getirdi.

Öte yandan Alex'in paylaşımıyla aynı saat içinde bir dönem Fenerbahçe'de tercümanlık yapmış olan Samet Güzel'den de bir paylaşım geldi. Güzel'in bu paylaşımına Alex de Souza'dan yorum geldi.

  1. 06.03.2020
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