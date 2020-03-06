Alex de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım! Fenerbahçe'ye mi geliyor?
Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza'dan sarı-lacivertli taraftarları heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Teknik adam arayışlarına devam eden Fenerbahçe'de bu paylaşım büyük ses getirdi.
Ersun Yanal döneminin sona ermesinin ardından Fenerbahçe'de teknik adam arayışları sürerken, taraftarın sevgilisi konumunda bulunan Alex de Souza'dan sürpriz bir paylaşım geldi. Futbolu bıraktıktan sonra teknik direktörlük yapma isteğini gizlemeyen Brezilyalı ismin bu paylaşımı Fenerbahçe'ye mi geliyor? sorularını gündeme getirdi.
Öte yandan Alex'in paylaşımıyla aynı saat içinde bir dönem Fenerbahçe'de tercümanlık yapmış olan Samet Güzel'den de bir paylaşım geldi. Güzel'in bu paylaşımına Alex de Souza'dan yorum geldi.
- 06.03.2020
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb40 Tolga CİĞERCİ' den açık oyuncusu yaratmak istersen daha çok ağlarsın
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Beşiktaş'ta yönetim Fabri ve Sinan Bolat'ı veto etti
Toplam 1
Yorum
mehmet can alissonu alcak halimiz yok maliyete göre en iyi kaleci fabri olur ama onuda yönetim veto etmiş ne diyelim yine istedeğimiz bi oyuncu gelmedi
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Fenerbahçe'de gece yarısı Ersun Yanal gelişmesi! Gözyaşları...
Toplam 3
Yorum
fb. Sevinç gözyaşlarıdır.koca takımı ne hale getirdi.yaptığı transferlere bakın.aldırdığı oyucuyu beyenmiyor.lig bitiyor oyuncunun mevki yok
Alex de Souza'dan heyecanlandıran paylaşım! Fenerbahçe'ye mi geliyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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