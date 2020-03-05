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05 Mart 2020, Perşembe
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’dan Volkan’lı paylaşımı

UEFA’dan Volkan’lı Sevilla paylaşımı

, 'nin önce 'yı penaltı atışları ile mağlup ettiği maçta 'in kurtardığı penaltıyı paylaştı. Deneyimli file bekçisi, Sevilla forması giyen 'in kullandığı penaltıyı kurtarmış ve sarı lacivertli ekip 'nde yükselmişti. Söz konusu paylaşım, Fenerbahçe taraftarları tarafından gördü.

, 'nin önce 'yı penaltı atışları ile mağlup ettiği maçta 'in kurtardığı penaltıyı paylaştı. Deneyimli file bekçisi, Sevilla forması giyen 'in kullandığı penaltıyı kurtarmış ve sarı lacivertli ekip 'nde yükselmişti. Söz konusu paylaşım, Fenerbahçe taraftarları tarafından gördü.


  1. 5.3.2020
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