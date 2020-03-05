UEFA, Fenerbahçe'nin 12 yıl önce Sevilla'yı penaltı atışları ile mağlup ettiği maçta Volkan Demirel'in kurtardığı penaltıyı paylaştı. Deneyimli file bekçisi, Sevilla forması giyen Dani Alves'in kullandığı penaltıyı kurtarmış ve sarı lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmişti. Söz konusu paylaşım, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları tarafından büyük ilgi gördü.
UEFA, Fenerbahçe'nin 12 yıl önce Sevilla'yı penaltı atışları ile mağlup ettiği maçta Volkan Demirel'in kurtardığı penaltıyı paylaştı. Deneyimli file bekçisi, Sevilla forması giyen Dani Alves'in kullandığı penaltıyı kurtarmış ve sarı lacivertli ekip Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finale yükselmişti. Söz konusu paylaşım, sosyal medyada Fenerbahçe taraftarları tarafından büyük ilgi gördü.
- 5.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
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UEFA’dan Volkan’lı Sevilla paylaşımı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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