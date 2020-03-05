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05 Mart 2020, Perşembe
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Tolga çıktı gol geldi!..

Tolga çıktı gol geldi!..

Son dönemde performansı düşen ile ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, 2020 yılında oynadığı 8 resmi maçta attığı 11 golün 9'unu Tolga Ciğerci'nin sahada olmadığı bölümde attı.

Son dönemde performansı düşen ile ilgili ilginç bir istatistik ortaya çıktı. Sarı-lacivertliler, 2020 yılında oynadığı 8 resmi maçta attığı 11 golün 9'unu Tolga Ciğerci'nin sahada olmadığı bölümde attı. FK, , , Ankaragücü ve (kupa) maçlarında Tolga oyundan çıktıktan sonra gol buldu. Sezona iyi başlayan Ciğerci ikinci yarıdan bu yana eleştirilerin odağındaydı.

BELGÜ: İKİSİ DE DÜZGÜN ADAM

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi ve başkan adaylarından 'den ve paylaşımı geldi: "Bu iki teknik direktörün başarıları başarısızlıkları konuşulur ama, düzgün adamlardır, herkese saygı gösterirler, düzgün konuşurlar ve hareket ederler, kimseyi tehdit etmezler, hakaret etmezler, kafam yarıldı diye numara yapmazlar, dayak yemezler. İkisi de Fenerbahçelidir!"

  1. 5.3.2020
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