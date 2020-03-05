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05 Mart 2020, Perşembe
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Takım şimdilik Volkan’a teslim

Takım şimdilik Volkan’a teslim

Kanarya ara vermeden maçının hazırlıklarına başladı. Samandıra'daki idmanı antrenörler , ve yaptırdı. Akşam idmanında Volkan Demirel, belirlenen programı takıma uygulattı. Yönetimin geçici olarak görevlendirmeyi düşündüğü ise beklenenin aksine çalışmalarına devam etti. Sakatlığı bulunan tecrübeli isim, salonda özel program dahilinde güçlendirme çalışması yaptı.

Kanarya ara vermeden maçının hazırlıklarına başladı. Samandıra'daki idmanı antrenörler , ve yaptırdı. Akşam idmanında Volkan Demirel, belirlenen programı takıma uygulattı. Yönetimin geçici olarak görevlendirmeyi düşündüğü ise beklenenin aksine çalışmalarına devam etti. Sakatlığı bulunan tecrübeli isim, salonda özel program dahilinde güçlendirme çalışması yaptı.
  1. 5.3.2020
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