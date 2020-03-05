Takım şimdilik Volkan’a teslim
Kanarya ara vermeden Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı. Samandıra'daki idmanı antrenörler Volkan Demirel, Fatih Yıldız ve Zeki Göle yaptırdı. Akşam idmanında Volkan Demirel, belirlenen programı takıma uygulattı. Yönetimin geçici olarak görevlendirmeyi düşündüğü Emre Belözoğlu ise beklenenin aksine çalışmalarına devam etti. Sakatlığı bulunan tecrübeli isim, salonda özel program dahilinde güçlendirme çalışması yaptı.
Kanarya ara vermeden Yukatel Denizlispor maçının hazırlıklarına başladı. Samandıra'daki idmanı antrenörler Volkan Demirel, Fatih Yıldız ve Zeki Göle yaptırdı. Akşam idmanında Volkan Demirel, belirlenen programı takıma uygulattı. Yönetimin geçici olarak görevlendirmeyi düşündüğü Emre Belözoğlu ise beklenenin aksine çalışmalarına devam etti. Sakatlığı bulunan tecrübeli isim, salonda özel program dahilinde güçlendirme çalışması yaptı.
- 5.3.2020
FOTOMAÇ GÜNDEM
prev next
- Fatih Terim'den oyunculara mesaj! İşte Galatasaray'ın Sivasspor maçı muhtemel 11'i
- EURO 2020 laneti! A Milli Takımımız'ın kadrosunda...
- Kobe Bryant'ın öldüğü kazaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı!
- Trabzonspor maçı sonrası Fenerbahçe taraftarından Tolga Ciğerci'ye büyük tepki!
- Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? İlk temas sağlandı
Takım şimdilik Volkan’a teslim haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.