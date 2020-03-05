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05 Mart 2020, Perşembe
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Muhalefet yemekte toplandı

Muhalefet yemekte toplandı

Başkan 'un durumunun ciddi şekilde tartışıldığı 'de ilginç bir gelişme yaşandı. Eski Başkan ve camianın önde gelen isimleri yemekte buluştu. Yıldırım, eski yönaticiler , ve ile bir restoranda yemek yedi. Yemekte kulübün son durumunun konuşulduğu ifade edildi.

Başkan 'un durumunun ciddi şekilde tartışıldığı 'de ilginç bir gelişme yaşandı. Eski Başkan ve camianın önde gelen isimleri yemekte buluştu. Yıldırım, eski yönaticiler , ve ile bir restoranda yemek yedi. Yemekte kulübün son durumunun konuşulduğu ifade edildi.
  1. 5.3.2020
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